Газопроводы за сотни миллионов построят в Алтайском крае

Два газопровода планируется построить в Ребрихинском районе Алтайского края. Совокупная стоимость тендеров на их создание превысила 300 млн рублей.

Операция «Газификация»

Ребрихинский район Алтайского края начал газифицироваться осенью. 3 сентября сообщалось о подключении первых потребителей в райцентре, куда протянули межпоселковый газопровод высокого давления от газораспределительной станции «Ребриха», построенной годом ранее. В Ребрихе газ теперь могут получить 4 тс. домов.

Кроме того, в плане до 2025 года значится строительство газопроводов еще в семи населенных пунктах района. Это села:

Клочки — 33 км;

Боровлянка — 18 км;

Касмалинка — 2,9 км;

Подстепное — 23,5 км;

Паново — 22 км;

Белово — 37 км;

станция Ребриха — 37 км.

Всего будет газифицировано 1 520 домовладений.

План газификации Ребрихинского района. www.gazprommap.ru.

Торг платежом красен

Аукционы на строительство двух из трех наиболее протяженных газопроводов — в Белово и Клочках — уже проведены. Желающих поучаствовать оказалось столько, что к завершению торгов начальная цена снизилась более чем на 60 млн рублей.

На строительство распределительного газопровода в селе Белово планировалось направить до 179,4 млн рублей. В аукционе участвовали две компании, сбившие цену до 134,4 млн.

За право распределительного газопровода в селе Клочки боролись пять участников, которые «уронили» цену со 131,9 млн до 98,8 млн рублей. Оба газопровода должны быть сданы в 2024 году.

Газораспределительная станция «Ребриха». tomsk-tr.gazprom.ru.

В конце ноября также был разыгран тендер на строительство распределительного газопровода в селе Наумово Тальменского района. За него боролись три компании, сбившие цену с 20,4 млн до 16,6 млн рублей.