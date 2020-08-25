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Экономика

«Газовую ипотеку» предлагают запустить для улучшения жизни россиян

«Газовую ипотеку» — недорогие кредиты на газификацию частных домохозяйств и многоквартирных домов — необходимо запустить в России. Такое мнение высказал глава Костромской области Сергей Ситников, сообщает РБК.

Газификация. Жители края ее приветствуют.
Газификация. Жители края ее приветствуют.
Altairegion22.ru

В настоящее время банки предлагают кредиты на газификацию, но их стоимость очень высока, отметил чиновник.

Между тем даже в газифицированных населенных пунктах количество домов без газа остается на уровне 40−50%, так как там живут малообеспеченные граждане.

По задумке Ситникова, запуск «газовой ипотеки» позволит домохозяйствам и многоквартирным домам получать кредиты под низкий процент.

Эксперты полагают, что государственная программа поддержки поможет частично решить проблему газификации.

Но, по их мнению, банки будут неохотно выдавать такие кредиты пенсионерам и малообеспеченным — этим категориям граждан сложно получить какой-либо заем, пишет Lenta.ru.

Кроме того, считают эксперты, запуск «газовой ипотеки» может спровоцировать рост цен на услуги подключения у газовых компаний.

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