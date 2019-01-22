«Газпром» обжаловал судебное решение о списании более 9 млрд долгов жителей Чечни

«Газпром межрегионгаз Грозный» подал апелляционную жалобу на решение Заводского суда Грозного, который обязал компанию списать долги населения Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей, говорится на сайте ООО «Газпром межрегионгаз».

Ранее суд удовлетворил требование чеченской прокуратуры о возложении на компанию «обязанности по списанию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности».

Размер долга населения Чечни, по которому принято это судебное решение, составляет 9,353 млрд рублей.

Задолженность образовалась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года.

«Общий объем просроченной задолженности всех категорий потребителей за потребленный газ на территории республики на 1 декабря 2018 года составлял 16,161 млрд рублей, в том числе населения — 13,219 млрд рублей», — указывают в ООО «Газпром межрегионгаз», пишет znak.com.

Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром» списать более 9 млрд рублей долгов за газ из-за истечения срока давности «как безнадежные к взысканию». В надзорном органе сочли, что требования оплатить коммунальные долги создают социальную напряженность.

Об аналогичном списании долгов попросили в других регионах России, а депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный предложил просто простить все долги по ЖКХ по всей стране. В своих обращениях к прокурорским работникам парламентарии указывают на то, что в основе правовой системы лежат «принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов РФ между собой».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет выработанной позиции по данной теме. Однако, по его словам, при решении подобных вопросов должны учитываться интересы и граждан, и «Газпрома» как поставщика услуг.

Минстрой выступил против списания долгов по ЖКХ по всей России.