Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

«Газпром» показал в картинках, как голубое топливо приходит на Алтай

Компания «Газпром-Межрегионгаз» представила на своем сайте интерактивную карту, где показаны все планы большого «Газпрома» по газификации регионов России. Специальный ролик посвящен и Алтайскому краю.

"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.
"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.
Страничка "Газпрома" в Facebook.

Напомним: в начале декабря прошлого года правительство Алтайского края и «Газпром» подписали соглашение о газификации региона до 2025 года.

Виктор Томенко и Алексей Миллер договорились, что на этот проект «Газпром» инвестирует около 60 млрд рублей.

Национальная компания построит 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода.

Также газовики проложат межпоселковые газопроводы для Ярового и 21 населенного пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском районах, а также в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном.

Правда, пока «Газпром» в картинках дает понять, что уровень газификации (13%) и объемы потребления газа в крае остаются низкими.

Задача «Газпрома» — не просто инвестировать сотни миллиардов рублей в газификацию 67 регионов страны, но и получить от этого проекта прибыль.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость