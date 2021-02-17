«Газпром» показал в картинках, как голубое топливо приходит на Алтай

Компания «Газпром-Межрегионгаз» представила на своем сайте интерактивную карту , где показаны все планы большого «Газпрома» по газификации регионов России. Специальный ролик посвящен и Алтайскому краю.

"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.

Напомним: в начале декабря прошлого года правительство Алтайского края и «Газпром» подписали соглашение о газификации региона до 2025 года.

Виктор Томенко и Алексей Миллер договорились, что на этот проект «Газпром» инвестирует около 60 млрд рублей.

Национальная компания построит 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода.

Также газовики проложат межпоселковые газопроводы для Ярового и 21 населенного пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском районах, а также в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном.

Правда, пока «Газпром» в картинках дает понять, что уровень газификации (13%) и объемы потребления газа в крае остаются низкими.

Задача «Газпрома» — не просто инвестировать сотни миллиардов рублей в газификацию 67 регионов страны, но и получить от этого проекта прибыль.