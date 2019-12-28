«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов

«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,918 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража по спору о контракте на транзит, сообщает ТАСС.

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, „Газпром“ осуществил выплату 2,9 млрд долларов в соответствии с решением Арбитражного института Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — цитирует «Интерфакс» слова представителя «Газпрома».

По подсчетам «Нафтогаза», суммарно по результатам транзитного арбитража он получил от «Газпрома» 5 млрд долларов. Первую часть компенсации в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в виде газа, который «Газпром» поставлял в 2014 году.

СМИ также сообщают, что за победу в судебной тяжбе топ-менеджеры «Нафтогаза» получат по 25 млн долларов.

За что заплатил «Газпром»

20 декабря в Минске был подписан межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия.

В нем было пакетное соглашение с выплатой «Газпрома» «Нафтогазу», отказ сторон от действующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на 7,4 млрд долларов, и подписание транзитного соглашения на пять лет с подачей 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м газа в 2021—2024 годах.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал в споре о транзите вынес решение в пользу «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить компенсацию в размере 4,63 млрд долларов.

С учетом поставленного газа в 2014—2015 году, «Газпром» остался должен 2,56 млрд долларов. Сумма до 2,918 млрд выросла за счет набежавших процентов.