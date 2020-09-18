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Экономика

«Газпромбанк» готов построить обход Барнаула

Представители «Газпромбанка» готовы поддержать проект строительства и эксплуатации обхода Барнаула, сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

Презентация обхода Барнаула в минтрансе Алтайского края.
Презентация обхода Барнаула в минтрансе Алтайского края.
altapress.ru

Глава региона Виктор Томенко 17 сентября встретился с представителями организации. Они обсудили перспективы развития сотрудничества, рассмотрели опыт участия «Газпромбанка» в реализации проектов в крае в формате государственно-частного партнерства при строительстве школ, детсадов и других объектов.

«Газпромбанк» выразил готовность участвовать в финансировании проекта строительства обхода Барнаула с мостом через реку Обь, отметили в правительстве.

По итогам встречи Виктор Томенко поручил руководителям профильных министерств детально изучить предложения представителей организации и разработать конкретные схемы сотрудничества.

Предварительная схема обхода Барнаула
Предварительная схема обхода Барнаула
Иван Кузьмин

Обход Барнаула

Четырехполосная трасса длинною около 68 км будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесной, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево.

Далее пойдет мост и 15-километровая пойменная часть. После нее обход пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.

Предварительная сметная стоимость строительства оценивается в 53 млрд рублей.

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