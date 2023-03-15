В одном из давних интервью Александр Ракшин, основатель одного из крупнейших в Сибири ритейлеров, сказал, что платить больше всех налогов — это для холдинга «Мария-­Ра» и стратегия, и азарт. Ему и сегодня, спустя лет восемь со времени той беседы, регулярно кладут на рабочий стол отчет о налогах, хотя к месту в рейтинге он стал относиться более сдержанно.

Почему тема налогов для него так важна? Мы поговорили об этом с руководителем накануне 30-летия компании. Собеседник «СК» поразмышлял и о том, чему учит кризис, и объяснил, почему у магазинов этой сети любой садовод может торговать продуктами с грядки.

Паруса для корабля

— Александр Федорович , холдинг «Мария-Ра» ежегодно больше всех в Алтайском крае платит налогов. А каковы итоги 2022 года? Вы снова на первом месте?

— Мы заплатили 12 млрд 430 млн руб­лей во все уровни бюджета и во все страховые фонды. Я всегда гордился тем, что мы платим много налогов, потому что признаю их значимость для государства.

Долгое время у нас в офисе на стенде стоял парусник со словами Екатерины II: «Налоги для государства — то же, что паруса для корабля». Это мое ярко выраженное убеждение с первых дней работы. А место в списке для меня не так важно.

— Компания присутствует в пяти регионах. Уверена , что вы и там платите налоги и страховые взносы. Можете ли сказать , о каких суммах идет речь?

— Сумму я назвал по всем регионам, но, конечно, в Алтайском крае мы платим больше всего. Даже те предприятия, которые работают на других территориях, зарегистрированы у нас.

В Алтайском крае мы заплатили 10 млрд 525 млн рублей. В Кузбассе — больше 1 млрд, в Новосибирской области — около 500 млн, в Республике Алтай более 60 млн, в Томской — 160 млн.

— Почему вы платите так много налогов? Банальный ответ был бы: «У нас много людей и большие обороты». А если не банально?

— Любая большая компания может найти 103 законных способа оптимизации налогов. Но мы никогда этим не занимаемся.

И даже отдельным своим партнерам (а они бывают разные) я откровенно говорил — не с трибуны, а за чашкой чая: зачем тебе эти уловки с налогами? Твои дети ходят в школу, ты пользуешься услугами медучреждений — государство же должно учителей и врачей содержать.

Много лет назад налоговая служба выписала нам штраф в 1 млрд рублей за три-четыре года работы (не могу сказать, сколько это было для того времени). Причиной была элементарная ошибка бухгалтера. Мы полностью уплатили всю сумму в течение нескольких лет — я благодарен за то, что мне дали рассрочку.

— В чем была ошибка?

— Тогда возмещать НДС можно было двумя способами: по факту отгрузки товара или по факту получения денег за него. Но для этого нужно было уведомить налоговую службу, какой способ ты выбираешь. А бухгалтер не уведомила.

Мы отправляли товары под реализацию — у нас было заключено около 500 договоров, товар брало каждое сельпо или райпо. Возмещение НДС получали по факту отгрузки, а деньги за товары приходили через какое-то время. Налоговики усмотрели нарушение и за несколько лет работы насчитали такую сумму.

— Вы судились с налоговой службой?

— Нет, мы никогда не судились по такому поводу. Мне советовали обанкротить компанию «Мария-Ра», повесить другую вывеску. Но я сказал: этот бренд мы развиваем с первого дня и будем вкладываться в его имидж. Однако, если бы не рассрочка, фирма действительно стала бы банкротом и не смогла бы рассчитаться за товар, который нам передали поставщики под честное слово.

Магазин «Мария-­Ра». Фото: Анна Зайкова.

Испытание для ритейла

— Каким был 2022 год для сетевого ритейла с точки зрения выручки?

— У всего ритейла идет снижение показателей. Доходность удерживалась за счет роста цен, но в конце года она пошла вниз. Падает покупательская способность населения, и первыми это, как всегда, почувствовали ритейлеры.

Как и в предыдущие кризисы, мы видим явно выраженный тренд в сторону более дешевых товаров — как я обычно говорю, «в сторону ливерной колбасы». Доля акционных товаров растет.

— Такое происходит во всех регионах , не только в Алтайском крае?

— Сибири это коснулось меньше, чем многих других территорий России. У нас не остановились предприятия. У нас аграрии на подъеме — получили хороший урожай. Их импортная техника еще исправно работает — поиск запчастей начнется только через год-два.

Санкции всегда имеют отложенный эффект, мы ощутим их чуть позже. Я патриот своей Родины, у меня нет за рубежом ни счета, ни имущества. Мой принцип — где родился, там и заработал, там и буду инвестировать все, что у меня есть. Но как бы лично мне ни хотелось, чтобы у нас все было хорошо, я осознаю: трудности будут нарастать.

— В своем недавнем интервью вы рассказали , что в 2022 году компании пришлось в экстренном порядке находить новых поставщиков. Можно ли говорить о стабильности , о том , что этот процесс в основном завершен?

— Острота снизилась, но проблемы с поставками по-прежнему возникают. Последний пример — перебои с поставками лука из-за ограничений в Казахстане.

Кроме того, процесс ухода западных компаний с российского рынка продолжается. На днях разговаривал со своим товарищем — он купил линии фасовки чая у британской компании «Юнилевер», которая сворачивает производство в России (Lipton, Brook Bond — это ее торговые марки).

Компания занимала более 10% нашего рынка. В Санкт-Петербурге у нее был в аренде цех, и в нем стояло около 40 линий. Оборудование немецкое, такое сегодня купить сложно. Оно в идеальном состоянии и сейчас уже в работе. Слава богу, что сырье к этим линиям поступает из дружественных стран — Индии, Цейлона, Китая, и оно будет всегда.

Говорю об этом к тому, что надо понимать, с чем мы столкнемся. Тогда мы сможем психологически подготовиться к тому, чтобы преодолеть все трудности. И я не сомневаюсь, что преодолеем. Но чтобы забраться на Эверест, нужно готовиться.

— В сложные времена часто повторяют фразу: кризис — это время возможностей. Ваш товарищ эту возможность в самом деле использовал. А какие вы видите возможности для своего бизнеса?

— Стать умнее, профессиональнее. Делать еще больше для своего покупателя, чтобы он остался с нами. В нашей сети 1,1 млн покупателей в день. Чтобы не терять их и прирастать, мы обречены ниже кланяться им.

Нашей компании в марте исполняется 30 лет, и мы заказали 1,5 млн шоколадок — подарим их каждому покупателю в свой день рождения. Хотим отблагодарить их за то, что выбирают нас.

Это осознание того, что нужно профессиональнее работать, будет помогать нам и в дальнейшем. Когда у людей меньше денег, они становятся более требовательными. Значит, у нас и к самим себе должна повышаться требовательность.

Если мы не сможем претворить это в жизнь, заложить это в голову нашим сотрудникам — значит, проиграем рынок. Чего бы не хотелось допускать, тем более что завтра времена будут более жесткими, конкуренция — более сильная, это однозначно.

Киоски для садоводов

— «Мария-Ра» не раз выводила на рынок что-то новое. После того , как у вас начали говорить «спасибо за покупку», это стали повторять и в других сетях. Кассы самообслуживания сначала массово появились у вас. В 2022 году особых новшеств не было. Почему?

— Новинок в тревожное время не бывает. Что такое 2022 год? Один из производителей, собственник бизнеса, признался: «Раньше у меня заказы были расписаны до конца года, а сейчас нет ни одного». Один заказчик живет в Эмиратах, другой выжидает, что будет дальше.

Время действительно сложное. Мы и в программе нашего марафона на 5 марта не предусматривали танцев на сцене, как это было раньше, во время проводов зимы. Это сейчас немного неэтично и неправильно.

Культурная программа направлена в основном на развлечение детей. И я просмотрел каждую песню, чтобы она была патриотической, воспитывала в людях силу духа, крепость тела, здоровье. Когда человек заботится о себе, о своем здоровье, нация в целом будет здоровой — в этом и есть сила государства.

— Но некоторые ритейлеры все же внедряют новшества — одна крупная сеть , например , решила открывать киоски в метро в Казани…

— А что в этом нового? В 1990-х годах, в начале становления, мы развозили товары в автолавках, выгружали в какой-то точке коробки с бананами, тушенкой, сгущенкой и т. п. Потом автолавка забирала продавцов.

Мы преследовали коммерческую цель, расширяли точки присутствия — так же и этот ритейлер. Можно и по-другому этого добиваться. Доставлять продукты на дом. Ставить в подвалах торговые автоматы с молоком и упакованным хлебом.

Второй вопрос — чисто интуитивно я понимаю: если уровень жизни будет снижаться, наверное, для людей важнее найти товар подешевле. И они готовы будут пройти 300 метров за этим товаром. Когда общество станет богаче, появится спрос и на дополнительный сервис.

— Как вы относитесь к распоряжению Минпромторга РФ , в котором предложено размещать киоски с отечественной продукцией около входов в торговые центры?

— В сети «Мария-Ра» в Алтайском крае около 150 магазинов, где мы уже давно установили киоски, пристроенные к фасаду. Киосков там порядка 300. Мы никогда не были против того, чтобы люди рядом с нашими магазинами продавали все, что произвели своим трудом, на своей грядке.

Единственное, что мы оговариваем — не перепродавать фабричную продукцию. Эти люди зарабатывают свою копейку, продают морковочку с огорода, и тут же идут и покупают у нас сахар. Они создают дополнительную притягательность нашей точки — ну, и нас подстегивают, чтобы у нас дряблая свекла не лежала на прилавке. Мы не просто занимаемся благотворительностью — это выгодно для нас.

Налоги для территории

— До революции в Барнаульскую гордуму избирали людей , которые имели определенные доходы и имущество и платили с них налоги. Они же решали в думе , как эти налоги распределить. Почему вы как крупный налогоплательщик даже не делали попытки стать депутатом , чтобы принять участие в распределении бюджетного «пирога»?

— В прошлой администрации мне предлагали пойти на выборы в Госдуму. Но я отказался. Либо ты занимаешься бизнесом, либо политикой. Знаю много предпринимателей, которые ходили во власть. И пока они в органах власти заседали, их бизнес проседал по всем показателям. Телега не едет сама по себе, ее надо смазывать, ей нужно внимание. Невозможно быть успешным и там, и там.

Да, я тоже переживаю, когда вижу, что налоги используются неэффективно. Но даже когда их будут тратить суперэффективно, у любого человека всегда будет оставаться чувство неудовлетворенности, он всегда будет думать, что можно было как-то по-другому. Это нормальное явление — быть неудовлетворенным властью. Главное — чтобы власть это воспринимала спокойнее.

— Как , на ваш взгляд , можно было бы повысить эффективность сбора и использования налогов?

— Лет 15−20 назад я прочитал, что в Китае судьба чиновника, руководителя территории, зависит от суммы собранных налогов. Я был восхищен этим. В этом случае чиновники создают все условия для того, чтобы бизнес заработал больше. Тогда и у них будет больше денег на социальное развитие, развитие территории и так далее.

Другой пример — Германия. Вы, наверное, видели много продукции под брендом Siemens? Котлы, турбины, медицинское оборудование — все самое новейшее производит эта компания.

А можно найти и кофеварку Siemens, мясорубку, электрочайник. Вы не задумывались, почему они кроме машин, требующих применения сложнейших технологий, стали производить бытовую технику?

— Диверсификация?

— Нет, это не диверсификация. Происходит это потому, что государство разрешает бизнесу инвестировать часть прибыли вместо уплаты налога на прибыль. Государство понимает, что такая компания не будет транжирить прибыль, заработанную головным предприятием, на неэффективные проекты — самоуважение не позволит. И предоставило такую возможность законодательно.

Поэтому Siemens инвестирует в производство бытовой техники. При этом компания и бренд свой раскручивает, и получает моральное удовлетворение от того, что заработанные деньги потрачены эффективно, и сделано благое дело для общества.

— Есть такое понятие: инициативное бюджетирование — когда населению дают право определить , как потратить часть бюджета. Если бы вам дали право решить , во что вложить 10% уплаченных холдингом налогов — на что бы вы потратили 1 млрд рублей?

— Я потратил бы их в первую очередь на создание дополнительных стимулов в работе учителей и врачей. За последние годы мы построили во всех регионах присутствия компании хоккейные коробки, лыжные базы, футбольные поля с искусственным покрытием. Но все они работают неэффективно.

И я пришел к выводу, что нужны дополнительные инвестиции в мотивацию преподавателей и врачей, отвечающих за здоровье наших граждан. Я убежден, что здоровье людей — есть основа эффективного государства.