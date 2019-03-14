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Где взять деньги на ремонт: для автовладельцев есть решение

Ремонт квартиры, дома или дачи — одна из самых насущных проблем, решение которой может затягиваться на годы, если финансов недостаточно. Еще хуже, если внезапно сломался автомобиль, без которого как без рук. Быстро выручить в такой ситуации может сервис автозаймов «Ваш инвестор».

Где взять деньги на ремонт: для автовладельцев есть решение!
Где взять деньги на ремонт: для автовладельцев есть решение!
Фото: ООО МКК «Ваш инвестор»

По заказу МКК «Ваш инвестор» было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что 30% опрошенных россиян, бравших займы под залог, потратили их на ремонт автомобиля или квартиры*. Почему такой способ решения проблемы популярен? Все просто:

  • Это удобно. Подать заявку можно онлайн — через интернет, а погашать заем через специальный личный кабинет.
  • Это быстро. Специалист компании оперативно обрабатывает заявку на заем и озвучивает решение, клиент подписывает договор и получает денежные средства.
  • Это легко. Заемщику не нужно искать поручителей, собирать справки, множество различных документов и беспокоиться о своей кредитной истории. В компании «Ваш инвестор» до 95% заявок ежедневно получают одобрение.
  • Это комфортно. Можно выбрать тариф, по условиям которого автомобиль остается у клиента.
  • Это безопасно. Прозрачный договор и только законные методы работы — на таких принципах работает микрокредитная компания «Ваш инвестор».

МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог различных транспортных средств — автомобили, грузовой транспорт, спецтехника. Услугами компании с 2013 года уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. Компания работает на территории 12 регионов России, и география присутствия непрерывно расширяется. Микрокредитная компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ и ведет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.

Подать онлайн-заявку на заем под залог авто можно на сайте vashinvestor.ru/loans.

ООО МКК «Ваш инвестор»

Тел. 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)

Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО «Микрокредитная компания «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru. E-mail: info@vashinvestor.ru.

В статье указана информация о преимуществах займов под залог на примере ООО МКК «Ваш инвестор».

*Исследование проводилось в Новосибирске и Екатеринбурге в январе и феврале 2019 года. В исследовании приняли участие 470 автовладельцев в возрасте от 25 до 45 лет, имеющих опыт займа или планирующих его получение.

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