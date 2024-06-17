В связи с этим ему вручили серебряный знак «Лидер экономики Алтайского края».

Награждение лучших руководителей, внесших в развитие региона реальный вклад, прошло в Белокурихе 24 мая. Конкурс «Директор года. Алтайский край» учрежден в 2003 году при поддержке правительства Алтайского края, Союза промышленников Алтайского края, Союза агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайского Банковского Союза. В 2009 году в состав учредителей вошел Алтайский союз предпринимателей, в 2011 — Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

Организаторы премии оценивали выдающиеся результаты управленцев в разных областях.

Победителем в санаторно-курортной сфере и обладателем Серебряного знака «Лидер экономики Алтайского края» стал Константин Петрович Ежов, генеральный директор АО «Курорт Белокуриха». По словам организаторов, эта награда вручается за неизменный профессионализм, лидерские качества и способность добиваться высоких результатов, не роняя планку на протяжении многих лет.

Константин Ежов, генеральный директор компании «Курорт Белокуриха», в третий раз стал «Директором года». Фото: Владимир Вдовин.

Константин Ежов,

генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»:

Конечно, подобное внимание со стороны правительства региона и других ключевых ведомств не может не мотивировать. Холдинг, который мне посчастливилось представлять, всегда работал не только в интересах собственника и акционеров, но также жителей города и всего края. Потому нам с командой так важно понимать, что нашу работу видят и ценят. Однако, безусловно, все эти усилия — не ради наград. Сегодня сеть санаториев «Курорт Белокуриха» и ее дочерние подразделения заняты вопросами повышения качества услуг по всем направлениям. Мы развиваем агропромышленный холдинг, реконструируем номерные фонды, повышаем уровень оказания медицинских услуг, совершенствуем ресторанную систему, наполняем туристические и развлекательные программы новым содержанием. Словом, делаем все для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно, репутация санаториев, а вслед за ними и всей сферы, неуклонно росла. Как видно по обратной связи, которую мы получаем от коллег из других регионов России, Белокуриха идет в правильном направлении. Спасибо, что видите наш вклад и поддерживаете.

Санаторий «Катунь». Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха».

Справка Достижения победителей оценивались по показателям объемов производства, внедрения инновационных технологий и улучшения условий труда сотрудников. Организаторы подчеркивают, что деятельность директоров направлена на устойчивое развитие, повышение конкурентоспособности компаний, что в свою очередь способствует экономическому росту и процветанию региона.

Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха». Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха» развивает разные направления, чтобы предоставлять гостям более широкий спектр услуг и развлечений. Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха».

Санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха»

г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2

8 (800) 707 5182 (звонок по России бесплатный)

https://belokurikha.ru/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Самое важное - в нашем Telegram-канале