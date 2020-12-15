Генеральный директор ЗАО «Алейскзернопродукт» Алла Старовойтова получила высокую награду

9 декабря 2020 года губернатор Виктор Томенко провел заседание правительства Алтайского края, где были подведены итоги сельскохозяйственного года в агропромышленном комплексе. Глава региона вручил государственные награды труженикам предприятий за достижения в развитии сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В соответствии с указом губернатора Алтайского края за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона высокой награды — ордена «За заслуги перед Алтайским краем» II степени — удостоена генеральный директор ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова — Алла Петровна Старовойтова.

Кроме того, по итогам краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края Алла Петровна была награждена дипломом губернатора «Лучший руководитель перерабатывающего предприятия 2020 года». Также два диплома губернатора Алтайского края были вручены коллективу ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова — за увеличение объемов производства муки и увеличение поставок продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на экспорт.

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова — мощный производственный комплекс с развитой инфраструктурой. На сегодняшний день компания является крупнейшим производителем муки, макаронных изделий, зерновых хлопьев, круп, подсолнечного масла, комбикормов и премиксов.

От мельницы до агрохолдинга — таков путь развития предприятия, который насчитывает 88 лет, 18 из которых коллективом руководит Алла Петровна. За это время она обеспечила не только работу в текущем режиме, но и выполнение планов по модернизации и развитию предприятия. Алла Петровна — квалифицированный, знающий свое дело руководитель, уверенно ведет коллектив к выполнению намеченных планов в этой нестабильной рыночной ситуации.