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Экономика

Генпрокуратура: при реализации нацпроектов происходит очень много нарушений

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отмечает, что его ведомство выявляет огромное количество нарушений при реализации путинских национальных проектов.

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

17 октября в Генпрокуратуре России сообщили, что только за прошедшую неделю установлено более 900 таких нарушений, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 244 лица, возбуждено 7 уголовных дел.

Как правило, нарушения связаны с чиновничьей волокитой, неисполнением федерального и регионального законодательства, хищениями бюджетных средств или непрозрачностью процедуры закупок.

Например, в Тыве в суд направлен прокурорский иск о возложении на мэрию Кызыла обязанности получить разрешение на эксплуатацию энергоустановок, чтобы включить отопление ясельных групп в 4 детских садах.

В Хабаровском крае судом удовлетворил требования прокурора о приведении межмуниципальной автомобильной дороги в соответствие с государственными нормативами в области безопасности дорожного движения.

В Санкт-Петербурге только после вмешательства прокуратуры было введено в эксплуатацию ультразвуковое оборудование стоимостью 8,4 млн рублей, закупленное для детской поликлиники. Долгое время медтехника простаивала, а после того, как ее включили, за неделю были продиагностированы около 100 пациентов.

В одном из муниципальных районов Тюменской области прокуратура вынуждена была вмешаться и восстановить права граждан на льготное посещение музеев.

Прокурорами в Калмыкии, Тыве, Краснодарском и Пермском краях, Саратовской области и Москве установлены факты приемки и оплаты невыполненных работ и оборудования по завышенной стоимости на общую сумму более 46 млн рублей.

Фактически хищение бюджетных средств осуществылялось при исполнении госконтрактов на строительство школ и детских садов, благоустройство парка и дворовых территорий, ликвидацию опасных отходов.

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