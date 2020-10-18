Генпрокуратура: при реализации нацпроектов происходит очень много нарушений

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отмечает, что его ведомство выявляет огромное количество нарушений при реализации путинских национальных проектов.

17 октября в Генпрокуратуре России сообщили, что только за прошедшую неделю установлено более 900 таких нарушений, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 244 лица, возбуждено 7 уголовных дел.

Как правило, нарушения связаны с чиновничьей волокитой, неисполнением федерального и регионального законодательства, хищениями бюджетных средств или непрозрачностью процедуры закупок.

Например, в Тыве в суд направлен прокурорский иск о возложении на мэрию Кызыла обязанности получить разрешение на эксплуатацию энергоустановок, чтобы включить отопление ясельных групп в 4 детских садах.

В Хабаровском крае судом удовлетворил требования прокурора о приведении межмуниципальной автомобильной дороги в соответствие с государственными нормативами в области безопасности дорожного движения.

В Санкт-Петербурге только после вмешательства прокуратуры было введено в эксплуатацию ультразвуковое оборудование стоимостью 8,4 млн рублей, закупленное для детской поликлиники. Долгое время медтехника простаивала, а после того, как ее включили, за неделю были продиагностированы около 100 пациентов.

В одном из муниципальных районов Тюменской области прокуратура вынуждена была вмешаться и восстановить права граждан на льготное посещение музеев.

Прокурорами в Калмыкии, Тыве, Краснодарском и Пермском краях, Саратовской области и Москве установлены факты приемки и оплаты невыполненных работ и оборудования по завышенной стоимости на общую сумму более 46 млн рублей.

Фактически хищение бюджетных средств осуществылялось при исполнении госконтрактов на строительство школ и детских садов, благоустройство парка и дворовых территорий, ликвидацию опасных отходов.