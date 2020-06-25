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Экономика

Генпрокуратура решила приобрести 10 телефонов за 1,7 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ заключила контракт на покупку десяти отечественных сотовых телефонов, которые обойдутся ведомству в 1 млн 743 тыс. рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Смартфоны к 100-летию ФСБ.
Смартфоны к 100-летию ФСБ.
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Контракт заключен 18 июня. Поставщиком выступит научно-технический центр «Атлас». Генпрокуратура покупает мобильные устройства под названием М-663С-01. Это специальные телефоны со встроенным шифрованием голосовой связи.

«Телефон предназначен для обеспечения криптографической защиты информации в сетях сотовой связи. Поставляемый специальный сотовый телефон соответствует требованиям ФСБ России к шифровальной аппаратуре и может использоваться для шифрования информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну», — говорится в описании.

Среди других характеристик телефона — аутентификация абонентов по криптономеру, «невозможность использования телефона другим лицом в случае его утраты», не менее шести суток работы в режиме ожидания, виброзвонок, MP3, пишет znak.com.

Ранее аналогичные телефоны закупали для «Роскосмоса», Минобороны, МВД и других ведомств.

Устройства предназначались для сотрудников с доступом к документам особой важности.

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