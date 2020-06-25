Генпрокуратура решила приобрести 10 телефонов за 1,7 млн рублей

Контракт заключен 18 июня. Поставщиком выступит научно-технический центр «Атлас». Генпрокуратура покупает мобильные устройства под названием М-663С-01. Это специальные телефоны со встроенным шифрованием голосовой связи.
«Телефон предназначен для обеспечения криптографической защиты информации в сетях сотовой связи. Поставляемый специальный сотовый телефон соответствует требованиям ФСБ России к шифровальной аппаратуре и может использоваться для шифрования информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну», — говорится в описании.
Среди других характеристик телефона — аутентификация абонентов по криптономеру, «невозможность использования телефона другим лицом в случае его утраты», не менее шести суток работы в режиме ожидания, виброзвонок, MP3, пишет znak.com.
Ранее аналогичные телефоны закупали для «Роскосмоса», Минобороны, МВД и других ведомств.
Устройства предназначались для сотрудников с доступом к документам особой важности.