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Экономика

Генсек ООН обеспокоился из-за 26 самых богатых людей планеты

Сейчас состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты, об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш в речи в честь годовщины со дня рождения Нельсона Манделы, пишет BFM.

У миллионеров много денег.
У миллионеров много денег.
Pixabay.com

При этом более 70% людей живут в условиях растущего неравенства. Генсек отметил, что высокий уровень финансового расслоения приводит к экономическаяой нестабильности, коррупции, финансовым кризисам, росту преступности. А все это в совокупности ухудшает физическое и психическое здоровье людей.

Гутерриш также назвал «врожденным правом каждого человека, а не привилегией» продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойную работу и социальное обеспечение.

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