Генсек ООН обеспокоился из-за 26 самых богатых людей планеты

При этом более 70% людей живут в условиях растущего неравенства. Генсек отметил, что высокий уровень финансового расслоения приводит к экономическаяой нестабильности, коррупции, финансовым кризисам, росту преступности. А все это в совокупности ухудшает физическое и психическое здоровье людей.
Гутерриш также назвал «врожденным правом каждого человека, а не привилегией» продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойную работу и социальное обеспечение.