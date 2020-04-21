Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Герман Греф рассказал, будет ли государство вновь отнимать вклады у населения

Глава Сбербанка в интервью Rambler Group сообщил, что государству сейчас «нет никакого резона» ограничивать выдачу средств с вкладов населения, как это произошло в 1991 году.

Герман Греф в Республике Алтай.
Герман Греф в Республике Алтай.
altapress.ru

«Такая ситуация невозможна. К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории, в советский период времени, и, я думаю, в том числе эта ситуация создала такую прививку для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт», — сказал Герман Греф в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову.

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.

Введение запрета объяснялось «интересами подавляющего большинства населения страны», а также усилением борьбы с нетрудовыми доходами и заботой о «нормализации денежного обращения и потребительского рынка».

Как пишет РБК, на фоне последовавшего затем роста цен лежащие на вкладах средства в значительной степени обесценились, так что уже в марте Горбачев новым указом отменил ограничение на снятие средств с вкладов.

По словам Грефа, в нынешних условиях заморозка вкладов населения с направлением средств на нужды государства или «насильственная» конвертация валютных вкладов невозможны, в том числе и потому, что сейчас для этого не существует «никаких условий».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость