Герман Греф рассказал, будет ли государство вновь отнимать вклады у населения

Глава Сбербанка в интервью Rambler Group сообщил, что государству сейчас «нет никакого резона» ограничивать выдачу средств с вкладов населения, как это произошло в 1991 году.

«Такая ситуация невозможна. К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории, в советский период времени, и, я думаю, в том числе эта ситуация создала такую прививку для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт», — сказал Герман Греф в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову.

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.

Введение запрета объяснялось «интересами подавляющего большинства населения страны», а также усилением борьбы с нетрудовыми доходами и заботой о «нормализации денежного обращения и потребительского рынка».

Как пишет РБК, на фоне последовавшего затем роста цен лежащие на вкладах средства в значительной степени обесценились, так что уже в марте Горбачев новым указом отменил ограничение на снятие средств с вкладов.



По словам Грефа, в нынешних условиях заморозка вкладов населения с направлением средств на нужды государства или «насильственная» конвертация валютных вкладов невозможны, в том числе и потому, что сейчас для этого не существует «никаких условий».