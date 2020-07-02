Герман Греф рассказал о работе Сбербанка в пик кризиса

Минувшей весной Сбербанк предоставил реструктуризацию всем, кто за ней обратился. Это стоило организации больших потерь, но дивиденды в бюджет страны будут заплачены, сообщил глава одного из крупнейших банков России Герман Греф.

В интервью ТАСС Греф откровенно рассказал, как и в каких условиях руководство Сбербанка совместно с Центробанком принимали оперативные решения.

«Никогда не сталкивался с тем, чтобы вдруг происходил стопроцентный обрыв в 11 отраслях, пострадавших от коронавируса, — признался Герман Греф. — В них практически иссяк финансовый поток».

Это система общественного питания, часть торговли, туризм, авиация и другие отрасли.

По словам топ-менеджера, поиск решений по реструктуризации шел дни и ночи: «Члены правительства буквально ночевали у нас, мы не вылезали из Белого дома, ища варианты выхода из ситуации. Кабмин работал без преувеличения по 20 часов в сутки».

В таких условиях Сбербанк при качественной работе Центробанка провел реструктуризацию кредитов всем обратившимся за ней клиентам.

«За неделю мы переоформили такое количество кредитов, как за весь 2019 год. Более чем на триллион рублей по юридическим лицам! Пришлось полностью изменить работу программного обеспечения, в основном вручную реструктуризировать кредиты… Это огромный труд людей», — рассказал глава Сбербанка.

Он отметил, что часть кредитов прошли реструктуризацию на льготных условиях с участием правительственных грантов и субсидий, вторая часть — за счет собственных средств банка.

Сбербанк потерял на этом огромные деньги — сотни миллиардов рублей, поделился подробностями Герман Греф. И по объективным причинам запланированную прибыль, которая по итогам года должна была приблизиться к 1 трлн рублей, банк за этот период получить не сможет. Однако от обязательств заплатить высокие дивиденды в бюджет страны Сбербанк не отказывается, их объем станет известен в сентябре, следует из его заявления.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее и точно заплатим хорошие дивиденды. Кризисную ситуацию мы проходим с приличным запасом и очень благодарны президенту страны и правительству за то, что дали нам возможность отсрочить принятие решения на осень, чтобы осмотреться. Пока мы настроены оптимистично», — прокомментировал ситуацию глава Сбербанка.

Напомним, что Сбербанк является самой крупной дивидендоплатящей компанией в стране. До кризиса на выплаты было заложено 50% от чистой прибыли банка, это примерно 430 млрд рублей.