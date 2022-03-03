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Экономика

Германские власти заблокировали 156-метровую мегаяхту миллиардера Алишера Усманова

Власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около $600 млн, сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники.

Яхта. Море
Яхта. Море
unsplash.com

Власти заблокировали яхту Dilbar на гамбургской верфи, где она находится на переоборудовании, через два дня после того, как Усманов попал под санкции Евросоюза в связи со спецоперацией России на Украине.

Кстати, это самая крупная по водоизмещению моторная яхта. Алишер Усманов приобрел Dilbar в 2016 году у судостроительной компании Lurssen. Она строила яхту на заказ в течение 52 месяцев и назвала ее «одной из самых сложных и сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и технологий».

На Dilbar — самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.

Ранее ЕС ввел санкции в том числе против основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова. Ему запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых.

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