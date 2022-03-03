Германские власти заблокировали 156-метровую мегаяхту миллиардера Алишера Усманова

Власти заблокировали яхту Dilbar на гамбургской верфи, где она находится на переоборудовании, через два дня после того, как Усманов попал под санкции Евросоюза в связи со спецоперацией России на Украине.

Кстати, это самая крупная по водоизмещению моторная яхта. Алишер Усманов приобрел Dilbar в 2016 году у судостроительной компании Lurssen. Она строила яхту на заказ в течение 52 месяцев и назвала ее «одной из самых сложных и сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и технологий».

На Dilbar — самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.

Ранее ЕС ввел санкции в том числе против основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова. Ему запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых.