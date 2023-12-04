ГК Алгоритм вновь получила престижную федеральную награду

Группа компаний «Алгоритм» восьмой раз подряд стала обладателем Золотого Знака «Надежный застройщик России», который является одной из самых престижных премий в сфере жилищного строительства.

Золотой знак «Надежный застройщик России» является одной из наиболее престижных общественных наград в сфере девелопмента. Он вручается лучшим компаниям регионов после прохождения двухэтапной проверки юридической документации и фактической информации об их строящихся объектах.

В рамках первого этапа фонд РМГК анализирует документацию застройщика по жилым объектам в стадии реализации, а также проводит их аудиторскую проверку методом «тайного покупателя». В рамках второго этапа сформированные списки застройщиков проверяются на предмет наличия или отсутствия претензий к выбранным компаниям со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей. Только компании с безупречной репутацией удостаиваются награды «Надежный застройщик России».

Группа компаний «Алгоритм» получила награду «Надежный застройщик России». Фото предоставлено компанией «Алгоритм».

За возможность получить её в этом году боролись более трехсот компаний, работающих по всей России, четыре из которых представляли Алтайский край. Церемония награждения состоялась в закрытом формате, с участием руководителей и ТОП-менеджмента строительных компаний.

... Первый раз можно назвать случайностью, второй — совпадением, третий — закономерностью, а вот восьмой — безоговорочным подтверждением!

Алгоритм всегда ответственно подходит к своей работе: мы внимательно следим за трендами рынка и стараемся предлагать нашим клиентам максимально продуманные для их комфорта квартиры. Я искренне рада, что уже восьмой год подряд наша компания получает столь высокую оценку и признание со стороны экспертов рынка, — комментирует Ксения Белоусова, директор ГК Алгоритм.

Группа компаний «Алгоритм» восьмой раз подряд стала обладателем Золотого Знака «Надежный застройщик России». Фото предоставлено компанией «Алгоритм».

Группа компаний «Алгоритм», возводящая сегодня новый район города «Нью Терра», сдает дома в эксплуатацию не просто вовремя, а раньше заявленных сроков, обозначенных в проектных декларациях. Столь позитивная традиция не меняется и сегодня, позволяя застройщику выполнять свои обязательства перед покупателями.