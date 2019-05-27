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Экономика
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Глава аналитического управления банка «Открытие» назвала основной источник будущего роста российской экономики

Начальник аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина выступила на Костромском экономическом форуме с докладом «Экономика России: инвестиции как фактор роста». По ее мнению, в текущих экономических условиях государственные и частные инвестиции становятся ключевым фактором ускорения темпов роста российской экономики.

Начальник аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина.
Начальник аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина.
Источник: ПАО Банк «ФК Открытие».

Выступая на расширенном заседании Совета по предпринимательству в рамках Костромского экономического форума, Анна Морина отметила, что среди 20 крупнейших стран мира по объему ВВП средние темпы роста российской экономики в последнее десятилетие выглядят скромно. Российская экономика росла в этот период в среднем на 1,8% в год, тогда как ВВП Китая и Индии ежегодно рос в среднем более чем на 7%, а средние темпы роста США и Германии в последние десять лет превышали 2% в год.

Морина напомнила, что динамика ВВП России была неоднородной. Бурный рост в 2000-х годах был вызван затяжным последовательным повышением мировых цен на нефть. При среднем темпе роста нефтяных цен по 20% в год ВВП России до кризиса 2008−2009 годов в среднем ежегодно рос на 7%. Следующий экономический всплеск в 2010—2013 годах произошел во многом благодаря увеличению потребительского кредитования. Новый разворот мировых нефтяных цен в сторону повышения с 2016 года способствовал возобновлению роста российской экономики после спада в 2014—2015 годах.

По словам Мориной, если посмотреть на структуру роста реального ВВП по расходам, следующими потенциальными точками роста отечественной экономики могли бы стать экспорт, потребление и инвестиции. Глава аналитической службы банка «Открытие» проанализировала роль каждого из этих факторов в ускорении экономического роста России.

«Традиционный российский экспорт — энергоносители. Существенно увеличить его в натуральном выражении сложно, учитывая как особенности добычи, так и мировую конъюнктуру. А с учетом относительно стабильного рубля — сложно увеличить и в стоимостном выражении», — отметила Морина.

Она напомнила, что благодаря бюджетному правилу Россия перешла к системе более слабого, но менее зависимого от колебаний нефтяных цен рубля.

«По увеличению не сырьевого экспорта ведутся работы и уже видны некоторые результаты, но пока прорыва на ожидается. Таким образом в краткосрочной перспективе экспорт не сможет быть драйвером роста экономики», — полагает Морина.

Главным ограничителем экономического роста за счет увеличения потребления остается ситуация с доходами граждан. «Реальные располагаемые доходы населения не растут, темпы роста реальных заработных плат замедляются. Хотя розничный товарооборот пока держится, но тоже имеет тенденцию к замедлению», отметила Морина. На этом фоне растет задолженность граждан по кредитам, как по потребительским, так и по ипотеке.

«Растет и относительная долговая нагрузка населения, то есть доля задолженности по кредитам в располагаемых доходах. Текущий уровень не критичный, но скорость его роста вызывает опасение в том числе и у Банка России», — сказала начальник Аналитического управления банка «Открытие».

Все это, полагает Морина, неутешительный сигнал для потенциального экономического роста — не видно большого потенциала как с точки зрения наращивания потребления за счет повышения собственных доходов населения, так и за счет увеличения кредитования.

Морина напомнила, что на фоне существенного роста инфляции и инфляционных ожиданий ЦБ во второй половине 2018 года поднял ключевую ставку, что привело к подорожанию кредитов. Только в апреле 2019 года пик инфляции был пройден, и теперь можно ожидать очередного разворота тренда — снижения инфляции и ставок по кредитам.

По словам Мориной, на этом фоне «инвестиции, особенно государственного сектора, должны стать существенным источником роста российской экономики в ближайшие годы». Она напомнила, что через Федеральные адресные программы и новые национальные проекты, определенные прошлогодним майским указом президента, в 2019 год в отечественную экономику из федерального бюджета должно прийти 1,5 трлн. руб. инвестиций, и еще по 1,6 трлн. рублей в 2020—2021 годах.

«Эти инвестиции окажут мультипликативный эффект на экономику, привлекут частные инвестиции и должны оказать существенную поддержку экономическому росту России», полагает Анна Морина.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие»  — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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