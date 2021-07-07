Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов удостоен высшей награды Алтайского края

Президент-председатель правления банка « Открытие » Михаил Задорнов награжден орденом «За заслуги перед Алтайским краем» I степени за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Указ о награждении подписал губернатор Алтайского края Виктора Томенко.

Орден является одной из высших наград региона и вручается людям, имеющим выдающиеся заслуги перед Алтайским краем. Положение о награждении было утверждено Законом Алтайского края от 12 декабря 2006 года.

Банк «Открытие» и его руководитель Михаил Задорнов в последние годы активно поддерживают социально значимые проекты в регионе, направленные на развитие культурного и спортивного потенциала, поддержку литературы и искусства, развитие предпринимательской инициативы и бизнеса Алтайского края.

«Включенность банка в процессы, происходящие в экономике, социальной и культурной жизни Алтайского края, позволяет ему выстраивать гармоничные взаимовыгодные отношения с сообществом региона. Причем большинство проектов мы поддерживаем на ежегодной основе, и это положительным образом сказывается на присутствии банка в Алтайском крае», — отмечает Михаил Задорнов.

Справка

Орден «За заслуги перед Алтайским краем» представляет собой семиконечную звезду золотого цвета с сиянием в виде колосьев пшеницы с вкраплениями фианитов. Поле медальона покрыто эмалью синего и красного цветов. В центре расположены плавильная печь серебряного цвета и царица ваз золотого цвета. Имеет две степени.

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