Глава банка «Открытие» ждет снижения инфляции в России до уровня 4−4,5% в 2023 году

Инфляция в текущем году в России составит 12,5−12,7%, а уже в следующем приблизится к таргету Центробанка и будет на уровне 4−4,5%, поделился в интервью РИА Новости прогнозом банка «Открытие» президент-председатель правления Михаил Задорнов.

«Инфляция с каждым месяцем замедляется. Она была бы 12%, если бы не дополнительная индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря. Поэтому ждем инфляцию в текущем году на уровне 12,5−12,7%", — сообщил Задорнов.

«В следующем году мы ждем инфляцию, немногим превышающую таргет ЦБ — 4−4,5%", — отметил глава банка. По его мнению, такой уровень инфляции будет следствием переноса индексации тарифов ЖКХ с 2023 на 2022 год. Также на нее окажут влияние ограничения на поставки российского продовольствия и нефтепродуктов на внешние рынки. «Кроме того, население сохранит сберегательную модель поведения — сберегать не только в виде остатков на счетах, но и какую-то долю держать в наличных», — добавил глава «Открытия».

По прогнозам Михаила Задорнова, Банк России сохранит ключевую ставку в 2022 году на уровне 7,5%, а в 2023 году поэтапно снизит ее до 6,5% уже к середине года благодаря заметному снижению инфляции.

Глава банка «Открытие» ожидает, что в текущем году падение ВВП России составит примерно 3,3%, в следующем году также будет спад из-за санкций — на уровне 1,8%. Он отметил, что не стоит рассчитывать на заметное оживление экономики ранее второй половины 2023 года, а первое полугодие «будет проходить под знаком снижения объемов производства и ВВП».