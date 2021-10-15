Глава Банка России рассказала, в какой валюте хранит сбережения

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью Youtube-каналу «Фанимани», что хранит свои сбережения в рублях.

«Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте», — отметила она.

По данным Центробанка РФ, реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за сентябрь 2021 года поднялся на 1,2% (к валютам основных торговых партнеров РФ) относительно предыдущего месяца.

При этом реальный курс рубля к доллару за этот период вырос на 1,3%, а к евро — на 1,2%. За девять месяцев с начала текущего года реальный эффективный курс рубля повысился на 5% (к декабрю-2020), в том числе к доллару на 2,1%, к евро — на 6,8%, пишет «Росбалт».