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Экономика

Глава Хакасии призвал активнее собирать с населения оплату за ЖКХ

Собираемость долгов с населения за коммунальные услуги, ход отопительного сезона и решение иных проблем обсудил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов с муниципальными властями, сообщает 19rus.info.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов.
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов.
vk.com/konovalov1917

На мероприятии представитель регионального минстроя озвучил цифры собираемости долгов с населения за услуги ЖКХ по итогам 2019 года. В целом по Хакасии показатель составляет почти 95%.

«Максимально усилить работу по собираемости долгов за услуги ЖКХ», — призвал Коновалов глав городов и районов.

Он также отметил, что хоть половина календарной зимы уже пройдена, нужно быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям: «необходимо выдерживать нормативный запас топлива, оперативно реагировать на все обращения граждан, контролировать лично как идет отопительный сезон».

Коновалов подчеркнул, что в этом отопительном сезоне наблюдается снижение числа аварийных ситуаций, при этом больше всего порывов пришлось на сети водоснабжения, чем теплосети.

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