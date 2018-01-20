Глава Хакасии призвал активнее собирать с населения оплату за ЖКХ

Собираемость долгов с населения за коммунальные услуги, ход отопительного сезона и решение иных проблем обсудил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов с муниципальными властями, сообщает 19rus.info .

На мероприятии представитель регионального минстроя озвучил цифры собираемости долгов с населения за услуги ЖКХ по итогам 2019 года. В целом по Хакасии показатель составляет почти 95%.

«Максимально усилить работу по собираемости долгов за услуги ЖКХ», — призвал Коновалов глав городов и районов.

Он также отметил, что хоть половина календарной зимы уже пройдена, нужно быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям: «необходимо выдерживать нормативный запас топлива, оперативно реагировать на все обращения граждан, контролировать лично как идет отопительный сезон».

Коновалов подчеркнул, что в этом отопительном сезоне наблюдается снижение числа аварийных ситуаций, при этом больше всего порывов пришлось на сети водоснабжения, чем теплосети.