Глава Кузбасса распорядился открыть для работы ломбарды и парикмахерские

В Кузбассе могут вновь начать работать парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, организации по ремонту и пошиву одежды и обуви, предприниматели, работающие в сфере уборки и дезинфекции, предприятия кадастровой оценки и ломбарды.
В этом списке — многофунциональные центры региона, нотариальные и адвокатские палаты, а также Федерация профсоюзных организаций Кузбасса, пишет Тайга.инфо.
Ранее мэр Саянска Иркутской области разрешил открыть отдельные компании сферы услуг, чтобы помочь малому бизнесу. Он взял ответственность на себя.