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Экономика

Глава Кузбасса распорядился открыть для работы ломбарды и парикмахерские

8 апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выпустил распоряжение, дополняющее перечень организаций, на которые не распространяется действие указа президента Путина «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Салон красоты Barbieshop в Барнауле.
Салон красоты Barbieshop в Барнауле.
Анна Зайкова

В Кузбассе могут вновь начать работать парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, организации по ремонту и пошиву одежды и обуви, предприниматели, работающие в сфере уборки и дезинфекции, предприятия кадастровой оценки и ломбарды.

В этом списке — многофунциональные центры региона, нотариальные и адвокатские палаты, а также Федерация профсоюзных организаций Кузбасса, пишет Тайга.инфо.

Ранее мэр Саянска Иркутской области разрешил открыть отдельные компании сферы услуг, чтобы помочь малому бизнесу. Он взял ответственность на себя.

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