Глава Кузбасса распорядился открыть для работы ломбарды и парикмахерские

8 апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выпустил распоряжение, дополняющее перечень организаций, на которые не распространяется действие указа президента Путина «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В Кузбассе могут вновь начать работать парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, организации по ремонту и пошиву одежды и обуви, предприниматели, работающие в сфере уборки и дезинфекции, предприятия кадастровой оценки и ломбарды.

В этом списке — многофунциональные центры региона, нотариальные и адвокатские палаты, а также Федерация профсоюзных организаций Кузбасса, пишет Тайга.инфо.

Ранее мэр Саянска Иркутской области разрешил открыть отдельные компании сферы услуг, чтобы помочь малому бизнесу. Он взял ответственность на себя.