Глава МЭР Орешкин поставил тройку экономике России

Такую оценку он озвучил во время своего выступления на панельной сессии «Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Модератором дискуссии выступил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Он попросил участников панели оценить по десятибалльной шкале ту отрасль, в которой они работают, где «десять» — это очень хорошо, а «единица» — крайне плохо.

Директор государственного секретариата по экономике Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш поставила своей стране пятерку. После этого Орешкин сказал, что России «есть куда расти до Швейцарии», и, недолго думая, поставил российской экономике тройку, пишет znak.com. При этом в своих прогнозах он оказался оптимистичнее других участников пленарной сессии.

Видеозапись сессии опубликована на официальном сайте форума.