Глава Минэкономразвития призвал продавать доллары и покупать рубли

В эфире радиостанции Business FM министр отметил, что курс рубля в ближайшие 6−12 месяцев стабилизируется на уровне 63−64 за 1 доллар: «В среднесрочной перспективе будет выход на уровень 63−64». Поэтому сейчас наиболее выгодное время для обмена рублей на доллары.

Минэкономразвития прогнозирует постепенное возвращение России к макроэкономическому равновесию, но от него можно отклоняться из-за краткосрочных потоков капитала и настроений, которые есть на рынке, сказал Орешкин.

Максим Орешкин,

министр экономического развития: