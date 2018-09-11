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Глава Минэкономразвития призвал продавать доллары и покупать рубли

Министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме заявил, что сейчас стоит продавать доллар и покупать рубль, пишет ТАСС.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

В эфире радиостанции Business FM министр отметил, что курс рубля в ближайшие 6−12 месяцев стабилизируется на уровне 63−64 за 1 доллар: «В среднесрочной перспективе будет выход на уровень 63−64». Поэтому сейчас наиболее выгодное время для обмена рублей на доллары.

Минэкономразвития прогнозирует постепенное возвращение России к макроэкономическому равновесию, но от него можно отклоняться из-за краткосрочных потоков капитала и настроений, которые есть на рынке, сказал Орешкин.

Максим Орешкин,
министр экономического развития:

Сейчас мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии, это все транслируется в те значения, которые мы видим. Но по мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение назад.

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