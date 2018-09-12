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Глава Минэкономразвития рассказал о грядущем кризисе

В первом квартале 2019 года российская экономика окажется на низшей точке роста, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин в рамках Дальневосточного экономического форума.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Падение экономики будет связано с повышением НДС, считает министр. Однако негативный эффект от скачка НДС будет разовым, и со второго-третьего квартала 2019 года показатели в экономике будут расти, сообщает «Коммерсант».

Орешкин отметил также, что в ближайшие полгода-год изменчивость цен на валютном рынке будет повышенной. Это связано с внешними факторами: колебаниями рынков развивающихся экономик и санкциями, пишет ura.ru. Эти причины, считает глава Минэкономики, окажут влияние на то, что экономический рост будет недостаточно сильным. Выход из кризиса, по мнению Орешкина, будет возможен в ближайшие 12 месяцев после его начала.

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