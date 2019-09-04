Глава Минэкономразвития рассказал об опасности снижения инфляции

«Задача денежно-кредитной политики сейчас, инфляционного таргетирования, не в низкой инфляции, а в низкой и стабильной инфляции. Сейчас мы, например, видим риск: снижение идет даже агрессивнее, чем заложено в нашем прогнозе. Если посмотреть наш прогноз, 3,8% в этом году, 3% уже в первом квартале следующего года. А это значит серьезное отклонение от целевого значения. Низкая инфляция означает, что уровень спроса в экономике, уровень дохода и бизнеса, и людей ниже, чем он мог бы быть при стабильной инфляции. Этого, конечно, нужно избежать», — заявил министр, которого цитирует bfm.ru.

Есть два инструмента управления совокупным спросом в экономике: это общая бюджетная политика и денежно-кредитная политика, отметил Орешкин.

«Общая бюджетная политика сейчас законодательно зарегулирована бюджетным правилом, и там понятно, какие будут доходы и расходы на среднесрочную перспективу. Поэтому сейчас вся гибкость находится на стороне денежно-кредитной политики», — добавил глава МЭР.

«Очень важно, чтобы политика ЦБ была симметричной, чтобы как превышение целевого уровня инфляции, так и снижение ниже него рассматривались одинаково как негатив, как риск, потому что высокая инфляция — это риски финансовой стабильности, низкая инфляция — это недополученные доходы предприятий, недополученные доходы населения», — заключил Орешкин.