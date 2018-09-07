Глава Минфина объяснил, почему обвалился рубль

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причину очередного падения курса рубля — это связано с ожиданием нового раунда антироссийских санкций, сообщает РБК .

«Мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен. Это связано с двумя факторами: ожиданием второй волны санкционного давления и нестабильностью на рынках стран с развивающейся экономикой. В первую очередь это Турция, ЮАР, Аргентина. И инвесторы, в первую очередь иностранные, неспекулятивные, а системные инвесторы, стараются уходить с развивающихся рынков. Это влияет и на рублевые активы, и на курс рубля», — заявил министр.

Центробанк и правительство сохраняет рычаги реагирования на ситуацию, в том числе с помощью покупок валюты для резервов правительства, уверен Силуанов.

В случае введения санкций в отношении российского госдолга, власти будут ориентироваться на внутренних инвесторов, добавил министр, пишет znak.com.

По словам Силуанова, правительство задействует. в первую очередь, рублевые заимствования — «будем дальше развивать финансовый рынок, будем использовать те остатки ликвидности казначейства, которые сегодня есть и которые, в принципе, позволят нам финансировать наш дефицит в следующем и последующие годы».

6 сентября вечером курс евро впервые с апреля 2018 года превысил отметку в 80 рублей, а курс доллара стал больше 69 рублей впервые с апреля 2016 года.

После видеообращения Владимира Путина в связи с предстоящим повышением пенсионного возраста рубль на торгах на Московской бирже несколько укрепился.

Финансовый кризис

Ранее экс-директор Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише заявил, что уровень уязвимости мировой финансовой системы в настоящее время такой же, как в 2008 году, когда в мире разразился финансовый кризис.

Финансист напомнил, что эксперты пришли к общему мнению: главной предпосылкой мирового финансового кризиса 2008 года стал чрезмерно высокий уровень долга в странах с рыночной экономикой.

С предупреждением об угрозе повторения глобального кризиса ранее уже выступал американский миллиардер Джордж Сорос — по его мнению, мир может столкнуться с новым финансовым кризисом, от которого больше всего пострадает Европа.