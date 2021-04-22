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Экономика

Глава Минфина оценил возможности казны на выполнение указаний Путина

В бюджете достаточно денег на реализацию инициатив, которые президент Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию, 2021.
Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию, 2021.
kremlin.ru

«На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых — порядка 270 млрд рублей — это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей — это в следующем году. Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тыс. рублей к началу учебного года, о чем сказал президент. На это потребуется порядка 170 млрд рублей», — цитирует министра ТАСС.

Между тем? 16 апреля Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, а в последующие годы — на уровне 1%, пишет polit.ru.

21 апреля президент РФ Владимир Путин огласил традиционное послание Федеральному собранию. Он потребовал поддержать выплатами беременных женщин, неполные семьи и школьников.

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