Глава Минфина оценил возможности казны на выполнение указаний Путина

«На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых — порядка 270 млрд рублей — это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей — это в следующем году. Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тыс. рублей к началу учебного года, о чем сказал президент. На это потребуется порядка 170 млрд рублей», — цитирует министра ТАСС.