Глава Минфина отверг стабильность без роста доходов россиян

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что нет смысла сохранять стабильность, если доходы населения не растут, сообщает РБК .

«Я не соглашусь с тезисом о том, что мы ставим приоритет стабильности над ростом. Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения. Поэтому обеспечить <рост доходов населения> без новых предприятий, без новых производств это невозможно. Задача правительства как раз заключается в том, чтобы подстимулировать, подстегнуть экономическую активность бизнеса», — заявил Силуанов.

По его словам, особое внимание нужно обратить на нацпроекты, выполнение которых даст увеличение темпов экономического роста, которые в начале года оказались ожидаемо невысоки.

«Они точечно бьют у нас по тем проблемам, которые раньше не решались. Что имеется в виду: производительность труда, инфраструктура, стимулирование экспорта, малый и средний бизнес… Уверен, что это даст увеличение темпов экономического роста», — заявил вице-премьер.

Силуанов отметил — рост налога на прибыль растет больше, чем на 30%, и добавил, что «соответственно, и прибыли росли в прошлом году и сейчас увеличиваются», пишет polit.ru. Но прибыли не направлены на инвестиции, потому что предприниматели ждут стабильных условий, которые могут быть созданы новым законопроектом о защите и поощрении капиталовложений, добавил он.

Такое заявление Силуанов сделал в ходе панельной дискуссии «Российская экономика в поисках стимулов роста» на Петербургском экономическом форуме.

Ранее Всемирный банк снова ухудшил свой прогноз по росту российского ВВП в 2019 году, снизив показатель до 1,2%.