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Экономика

Глава Минфина РФ предложил вкладываться в золото

Глава Минфина Антон Силуанов назвал вложения в золото лучшей альтернативой, нежели скупка долларов, приводит пресс-служба ведомства.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам», — отметил Силуанов.

По его словам, доллар сейчас не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам. В свою очередь, курс золота подвергается лишь краткосрочным колебаниям, но в долгосрочной перспективе приносит прибыль.

В Минфине добавили — сейчас при покупке слитка золота в банке уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) в 20%.

Но в связи с последними событиями, ведомство подготовило положительное заключение на разработанный депутатами Госдумы законопроект, согласно которому НДС на золото для физических лиц должен быть отменен.

Ранее россияне приобрели 4 тонны золотых слитков за 9 месяцев.

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