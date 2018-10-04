Глава Минобороны предложил создать в Сибири финансово-промышленную столицу

В Сибири надо создать крупный финансово-промышленный центр, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью журналу « Неизвестная Сибирь ».

Такая «своего рода столица» поможет развитию сибирских и дальневосточных регионов, уверен Шойгу.

По словам Шойгу, в советские годы регион развивался, «в основном, за счет тысяч заключенных, которые строили Норильск, Дудинку, Комсомольск-на-Амуре, осваивали Камчатку, возводили порты», пишет РИА Новости.

Во время Великой отечественной войны предприятия эвакуировали в Сибирь, продолжил министр. Затем пришло время комсомольских строек: появились Красноярский алюминиевый завод, Красноярская, Братская и Саяно-Шушенская электростанции, прокладывалась Байкало-Амурская магистраль, рассказал Шойгу.

Как привлечь в Сибирь людей

«А чем можно привлечь сюда людей? Прежде всего, условиями жизни. Никакого иного способа, думаю, нет», — заключил он.

Ранее с подобной инициативой выступил Владимир Путин.

В ноябре 2017 года экс-министр финансов Алексей Кудрин предлагал объединить в одну агломерацию Новосибирск, Барнаул и Томск. Он сказал, что в России можно насчитать 20 точек, где «концентрируется» вся жизнь страны. Это, по мнению Кудрина, крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Некоторые из таких городов можно объединить в агломерации. Например, Томск — Новосибирск — Барнаул.

А знаменитый российский борец и видный член партии «Единая Россия» Александр Карелин заявил, что столицей России должен стать Горно-Алтайск. При этом спортсмен добавил: «Я не шучу».