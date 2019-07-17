Глава Минобороны: Путин одобрил повышение оклада рядовым котрактникам

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что президент РФ Владимир Путин одобрил предложения по «повышению социальной защищенности» военнослужащих-контрактников на должностях рядовых и сержантов, пишет « Красная звезда ».

Меры предусматривают существенное увеличение с 1 сентября денежного довольствования военнослужащих, замещающих должности рядового состава.

С 1 октября повысят тарифные разряды водителей транспортных средств категории D (со второго до четвертого) и для старших водителей (с третьего до пятого разряда). Также будет установлена надбавка «за значимость выполняемых задач» водителям транспортных средств категорий С и Е в размере 30% от оклада по воинской должности.

Рядовые и сержанты получат компенсации за наем жилья на уровне офицеров и прапорщиков, пишет polit.ru.

Также Минобороны предлагает расширить категории граждан, которым разрешено проходить двухлетнюю военную службу по контракту вместо призыва. Сейчас такое право есть только у россиян с высшим и средним профессиональным образованием.