Глава Минприроды рассказал, сколько еще лет Россия будет добывать золото

При текущем уровне добычи Россия обеспечена золотом на 40 лет, рассказал Александр Козлов, глава Минприроды. При этом страна лидирует в мир по его запасам, а по объемам добычи золота занимает третье место после Китая и Австралии, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, с 2010 года прирост запасов золота составил порядка шести тыс. тонн. За последний десяток лет начали функционировать три крупных месторождения — Наталкинское и Павлик в Магаданской области, Гросс в Якутии, Вернинское в Иркутской области, пишут «Известия».

К разработке готовится месторождение Сухой Лог в Иркутской области и несколько крупных месторождений на Дальнем Востоке.

Также в Минприроды задумываются о добычи золота и меди в Арктике. Их разработка возможна в ближайшие 10−15 лет. Сейчас там уже добывают 10% извлекаемой в мире нефти, 25% природного газа.