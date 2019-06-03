Глава Минсельхоза похвалил Алтайский край, но призвал не останавливаться на достигнутом

Дмитрий Патрушев 3 июня провел селекторное совещание по вопросам экспорта продукции АПК — входит в число приоритетных национальных проектов. По итогам прошлого года он составил в Сибирском федеральном округе 917 млн долларов.

Однако к 2024 году экспорт продукции АПК сибирскими регионами должен, согласно нацпроекту, возрасти в совокупности до 2 млрд долларов.

Дмитрий Патрушев,

министр сельского хозяйства

Важную роль в этой работе играют меры государственной поддержки. Ежегодно ее объемы увеличиваются, а перечень направлений расширяется. Для высокопродуктивной работы сельхозтоваропроизводители должны получать поддержку в полном объеме и вовремя. Поэтому Минсельхоз России еще 15 февраля направил в регионы все 100% предусмотренных средств. Теперь дело за вами!

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что сибирские регионы в целом лидируют по объему доведенной до аграриев господдержки — 49,6%.

«Лидирует внутри округа Алтайский край с доведением практически 70% от годовых лимитов. Цифры, конечно, достойные, но нельзя останавливаться на достигнутом. Ориентируйтесь на Алтайский край! Оставайтесь лидерами! Пусть за вами потянутся другие», — подчеркнул глава Минсельхоза России. И призвал не расслабляться.

Сколько долларов заработают алтайские аграрии?

Как сообщает официальный сайт правительства края, в прошлом году предприятия региона поставили за рубеж сельхозпродукции в общей сложности на 200 млн долларов. Ожидается, что к 2021 году объем экспорта достигнет 295 млн долларов, а к 2024 году вырастет до 501 млн долларов.