Глава Минсельхоза поручил создать в регионах двухмесячный запас продуктов

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил в двухдневный срок создать в регионах штабы, которые будут постоянно анализировать ситуацию и цены на продукцию в торговых сетях. Органам управления АПК в российских регионах поручено также обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца, сообщает ПРАЙМ.