Глава Минсельхоза поручил создать в регионах двухмесячный запас продуктов

«Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки», — говорится в сообщении.
Министерство, в свою очередь, также создало оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках, пишет bfm.ru.
Сейчас в России нет существенных ценовых колебаний на продовольствие, в частности, на макароны, консервы и крупы, считают в ведомстве.