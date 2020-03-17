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Экономика

Глава Минсельхоза поручил создать в регионах двухмесячный запас продуктов

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил в двухдневный срок создать в регионах штабы, которые будут постоянно анализировать ситуацию и цены на продукцию в торговых сетях. Органам управления АПК в российских регионах поручено также обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца, сообщает ПРАЙМ.

Даже из обычных продуктов питания можно сделать произведения искусства.
Даже из обычных продуктов питания можно сделать произведения искусства.
Анна Зайкова

«Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки», — говорится в сообщении.

Министерство, в свою очередь, также создало оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках, пишет bfm.ru.

Сейчас в России нет существенных ценовых колебаний на продовольствие, в частности, на макароны, консервы и крупы, считают в ведомстве.

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