Глава Минтруда прокомментировал сообщения об уголовном наказании за увольнение «предпенсионеров»

Министр труда и социального развития РФ Максим Топилин опроверг намерение правительства внести в Уголовный кодекс РФ статью об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста, сообщает « Интерфакс ».

«Никакого введения не предусмотрено. Вы придумываете то, чего нет», — заявил Топилин.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил комплекс мер для смягчения условий пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию для россиян — вплоть до введения уголовной ответственности за увольнение сотрудников старше 60 и сотрудниц старше 55 лет, пишет polit.ru.

Идея, по словам представителя министерства, «поступила в ходе общественного обсуждения», писали «Ведомости». Издание ознакомилось с документом, его подлинность подтвердил представитель Минтруда.

Дискриминация

По данным отчета HeadHunter за 2015 год, 81% компаний признали наличие возрастной дискриминации в кадровой политике. Точка отсечения, по мнению специалистов HeadHunter, — 45 лет.

Участники заседания рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассказали, что инициатива Минтруда вызвала множество вопросов, вплоть до предположений, что такая мера может рассматриваться как дискриминация по возрасту.