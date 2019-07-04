Глава Минздрава отказалась от SSJ-100 в пользу французского самолета

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое является подотчетным ведомству, французский самолет Falcon 7X, сообщает РБК.

Сейчас у ФМБА самолетов нет, и для закупки планируется только один самолет.

Воздушное судно необходимо для проведения санитарно-авиационной эвакуации. Специалисты ФМБА на основе анализа рынка выбрали вариант, который наиболее подходит для санитарной авиации по своим техническим характеристикам, уточнил источник.

В качестве преимущества Falcon указаны в том числе возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальнемагистральных перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки РФ, а также малый разбег перед взлетом, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах.

Ранее стало известно о том, что на заводе, проводившем испытания Sukhoi Superjet 100, допустили, что самолету могут потребоваться доработки и дополнительные испытания в связи с инцидентом в Шереметьево.

5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» рейса Москва — Мурманск запросил аварийную посадку вскоре после взлета из Москвы. Во время посадки у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек на борту 41 погиб.