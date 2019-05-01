Глава «Мираторга» призвал россиян забыть о хамоне и пармезане и подумать о стране

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник заявил, что частным лицам нужно запретить ввозить в Россию хамон и пармезан из-за рубежа ради продовольственной безопасности. Россиянам в этой ситуации нужно думать о развитии собственной страны, сказал бизнесмен в интервью Forbes .

«Из ничего истерику закатили, балаболы», — сказал Линник, комментируя реакцию общественности на возможный запрет. По словам бизнесмена, хамон нужно есть в Испании, а пармезан — во Франции. В России же следует покупать местную продукцию.

По словам Линника, в случае введения подобного запрета в России влияние на прибыль в отрасли будет нулевым, а эффект в части безопасности — огромным.

25 апреля Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования. Это вызвало возмущения у общественности.

Согласно действующим правилам, россияне могут ввозить в страну для личного использования до пяти килограмм продуктов животного происхождения.