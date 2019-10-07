Глава «1С» Борис Нуралиев расскажет о подготовке «цифровых» кадров на Алтайском ИТ-форуме

Основатель и директор известной фирмы «1С» Борис Нуралиев приедет в город Барнаул 10 октября 2019 года на Алтайский региональный ИТ-Форум. Он выступит одним из ключевых спикеров мероприятия и расскажет о подготовке кадров для цифровой экономики. В интервью организаторам форума Борис Нуралиев рассказал, почему кадры — это так важно для ИТ и как фирма «1С» участвует в их подготовке.

Борис Георгиевич, чем интересен Алтай фирме «1С»?

Борис Нуралиев Источник: пресс центр ИТ-Форум.

— Алтайский край делает большие ставки на сферу IT, как на одну из перспективных отраслей экономики. Развитие цифровой экономики — основной путь повышения эффективности как коммерческих, так и бюджетных организаций края. Именно системная подготовка будущих IT-специалистов позволит обеспечить потребность в высококвалифицированных кадрах для сферы информационных технологий на рынке труда сегодня и завтра.

— Подготовка кадров — это важная задача?

— Нехватка кадров — основная проблема, которая сдерживает развитие цифровой экономики в стране. Причем картина довольно катастрофическая. В России чуть больше миллиона айтишников, это около 1,5% трудоспособных граждан.

Для сравнения возьмем Великобританию, которая, в отличие от России, США или Израиля, не является признанным экспортером информационных технологий. Но для того, чтобы британские компании работали эффективно, чтобы британские подданные могли ходить в интернет, там айтишников 4,5% от всех работающих.

ИТ-Форум. Фото: Зайкова Анна.

— Какой выход вы видите?

— Здесь необходима помощь государства. В программе «Цифровая экономика» указано, что количество бюджетных мест по ИТ-специальностях в ВУЗах к 2024 году должно быть увеличено до 120 тыс. Для этого нужны очень большие усилия.

— Что делает сама фирма «1С» для подготовки кадров для ИТ?

— В формат короткого интервью все не поместится, подробно расскажу на форуме в рамках конференции «Новые информационные технологии в образовании».

ИТ-Форум. Фото: Зайкова Анна.

На самом деле мы создали непрерывную траекторию вовлечения, обучения, профориентации и трудоустройства специалистов. Нам, ИТ-компаниям, нужно, чтобы как можно больше молодежи выбрали карьеру в информационных технологиях, а не в других отраслях.

Поэтому начинаем со школьников — важно, чтобы они почувствовали интерес к ИТ, прелесть программирования. Мы с партнерами развиваем «1С:Клубы программистов» — в доступной форме учим программировать на «взрослых» (Java, «1C»).

Как школьник первую программу написал, она у него заработала, одноклассникам и родителям похвастался, глаза загорелись — все, он уже наш. Если он осваивает потом алгоритмику, начинает участвовать в проектах или олимпиадах по программированию для школьников, это с высокой вероятностью помогает ему поступить в вуз на правильную специальность.

ИТ-Форум. Фото: Зайкова Анна.

Вузам мы предоставляем на очень льготных условиях наши системами для использования в учебном процессе, даем методические материалы для встраивания в курсы. Работают базовые кафедры 1С, в том числе в Алтайском государственном университете и Алтайском государствнном техническом университете.

Ежегодно проводим студенческие 1С: Олимпиады по программированию и конкурс выпускных дипломных работ с использованием программ «1С» (кстати, студенты и выпускники АлтГТУ регулярно занимают на нем призовые места).

Ну, а проблем с трудоустройством у специалистов по программированию бизнес-приложений не бывает — «программист 1С» наиболее массово востребованная в России ИТ-специальность.

Справки

Что известно об Алтайском региональном ИТ-форуме?

ИТ-Форум. Фото: Зайкова Анна.

Региональный ИТ-Форум состоится 10−12 октября. Мероприятия будут проходить в Барнауле и Белокурихе. Организатор: комитет АлтТПП по информационным технологиям

При поддержке: Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

В 2018 году в Форуме приняли участие более 1000 человек.

ИТ-Форум. Фото: Зайкова Анна.

Что обсудят на конференции о технологиях в образовании?

При поддержке фирмы «1С» в рамках ИТ-Форума пройдет Научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании» Там обсудят применение технологий 1С для развития компетенций цифровой экономики и модернизации подготовки кадров.

Специалисты «1С» расскажут о новых программных продуктах для образовательных учреждений, которые повышают эффективность работы образовательного учреждения, а также способствуют более качественной подготовке ИТ-специалистов.

Своим опытом использования технологий «1С» в учебном процессе поделятся Алтайской государственный технический университет и Алтайский промышленно-экономический колледж.

Посмотреть программу Алтайского регионального ИТ-Форума и зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте мероприятия itforumaltai.ru (При регистрации необходимо в поле «В каких секциях планируете принять участие?» выбрать «Научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании»)

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация открыта до 8 октября включительно.

Чем известна фирма «1С»?

Фирма «1С» занимается разработкой, дистрибьюцией, изданием и поддержкой программных продуктов и ИТ-сервисов. Из разработок фирмы «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» — решения ERP-класса для управления и повышения эффективности предприятий и учреждений.

Эти системы построены на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме «облачного» сервиса (SaaS) и на мобильных устройствах.

1C:Enterprise («1С:Предприятие») успешно применяется для автоматизации управления и учета более чем в 1,5 млн организаций — от индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса до крупнейших корпораций и госструктур.

Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест. Важным направлением для «1С» является автоматизация учреждений образования.

На платформе «1С:Предприятие» созданы решения, охватывающие все уровни автоматизации деятельности вузов, колледжей, учреждений общего образования и другие.

Также фирма «1С» выпустила более 600 компьютерных программ для образования и более 500 аудиокниг, которые охватывают всю школьную программу по основным дисциплинам .

Фирма «1С» работает с пользователями через партнерскую сеть, которая включает более 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах, в том числе — более 7,5 тыс сертифицированных компаний сети «1С:Франчайзи».

Партнеры Алтайского ИТ-форума

Генеральный партнер — Cisco

Стратегические партнеры — Dell Technologies, CyberPower

Официальный партнер — Legrand, Xerox, Агат-РТ, Доктор Веб, Astra Linux, Базальт СПО, НТЦ ИТ РОСА

Партнер секции — ABBYY, DEPO Computers, Positive Technologies, ИнфоТеКС, Код Безопасности, Конфидент, Merlion, 1С-Галэкс

Партнер ЭКСПО-зоны — АСКОН, Сибирское Техническое Бюро, CommuniGate Systems, Epson

Технический партнер — Галэкс, MEM Групп

Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»