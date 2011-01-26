Глава Сбербанка признался, в какой валюте хранит свои накопления

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что рубль является недооцененной валютой и сам он предпочитал держать сбережения в том числе и в целковом эквиваленте.

Герман Греф,

глава Сбербанка:

Большая часть — в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений, в долларах, часть — в евро. Зависит все от объема накоплений, — цитирует банкира ТАСС.

При этом он не сомневается в текущей твердости курса рубля. Поэтому гражданам, подчеркнул Греф, сегодня нет смысла скупать доллары или евро в обменниках.

Отметим, что в конце 2019 года россияне стали активнее скупать валюту. Эксперты связывали это с рождественскими и новогодними зарубежными поездками соотечественников.

В настоящее время какого-либо валютного ажиотажа в стране не наблюдается.