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22 сентября
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Экономика

Глава Сбербанка высказался против повышения налогов

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что повышение налогов в России не поможет ускорению роста экономики, сообщает «Россия 24».

Герман Греф.
Герман Греф.
kremlin.ru

По мнению Грефа, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики.

«Если говорить честно, я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем», — сказал он.

Греф уверен, самые последние меры, на которые следует идти государству, — это повышение налогов. Иначе страна не получит экономического роста.

По мнению главы Сбербанка, российскому руководству стоит пойти по пути снижения расходов бюджета и заимствований, но налоги не поднимать.

«В целом мое отношение к налоговой политике: нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», — заключил он.

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