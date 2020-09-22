Глава Сбербанка высказался против повышения налогов

По мнению Грефа, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики.
«Если говорить честно, я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем», — сказал он.
Греф уверен, самые последние меры, на которые следует идти государству, — это повышение налогов. Иначе страна не получит экономического роста.
По мнению главы Сбербанка, российскому руководству стоит пойти по пути снижения расходов бюджета и заимствований, но налоги не поднимать.
«В целом мое отношение к налоговой политике: нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», — заключил он.