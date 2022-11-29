Глава Счетной палаты Кудрин подтвердил свой уход с поста: кто может занять его должность

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин подтвердил планы уйти с должности, написал он в своем Telegram-канале 29 ноября.

Алексей Кудрин провел в госсекторе около 25 лет, а сейчас намерен сосредоточиться на больших проектах.

«Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — говорится в посте Кудрина.

Ранее РИА Новости писали, что первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков стал одним из кандидатов на пост главы Счетной палаты.

Его кандидатуру предложил сам Кудрин.

Путин, кстати, знает Жукова лично: когда президент возглавлял правительство, Жуков был его заместителем.

О других кандидатах пока не известно.