Глава Счетной палаты Кудрин подтвердил свой уход с поста: кто может занять его должность

Алексей Кудрин провел в госсекторе около 25 лет, а сейчас намерен сосредоточиться на больших проектах.
«Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — говорится в посте Кудрина.
Ранее РИА Новости писали, что первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков стал одним из кандидатов на пост главы Счетной палаты.
Его кандидатуру предложил сам Кудрин.
Путин, кстати, знает Жукова лично: когда президент возглавлял правительство, Жуков был его заместителем.
О других кандидатах пока не известно.