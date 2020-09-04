Глава ЦБ призвала банки списать невозвратные долги россиян

Нежелание кредитных организаций идти навстречу регулятору грозит долгосрочными рисками, отметила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, финансовая система России прошла кризис «очень хорошо» и по итогам 2020 года прибыль банков может составить один трлн рублей, пишет «Коммерсантъ».

«В этой ситуации нежелание банков воспользоваться регуляторными послаблениями, признав потери по невозвратным кредитам, — долгосрочный риск», — заявила Набиуллина.

Наличие некачественных активов на балансе снижает доверие инвесторов: «Примеров в мировой практике, когда признание плохих активов затягивалось, достаточно много: это и „потерянное десятилетие“ в Японии в 1990-х годах, и ситуация в ряде европейских стран после глобального финансового кризиса 2007—2009 годов, и наш собственный опыт 2008—2009 годов».

Регулятор приводит расчеты, согласно которым в целом по банковской системе запас по капиталу, превышающему регуляторные требования, составляет 5,9 трлн рублей, а это может обеспечить дополнительное резервирование около 11% кредитов банковского сектора, пишет ura.ru.

Если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу оставит финансовую систему страны «очень прочной».