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Экономика

Глава ЦБ призвала банки списать невозвратные долги россиян

Российские банки должны поскорее решить проблемы с невозвратными долгами, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Нежелание кредитных организаций идти навстречу регулятору грозит долгосрочными рисками, отметила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, финансовая система России прошла кризис «очень хорошо» и по итогам 2020 года прибыль банков может составить один трлн рублей, пишет «Коммерсантъ».

«В этой ситуации нежелание банков воспользоваться регуляторными послаблениями, признав потери по невозвратным кредитам, — долгосрочный риск», — заявила Набиуллина.

Наличие некачественных активов на балансе снижает доверие инвесторов: «Примеров в мировой практике, когда признание плохих активов затягивалось, достаточно много: это и „потерянное десятилетие“ в Японии в 1990-х годах, и ситуация в ряде европейских стран после глобального финансового кризиса 2007—2009 годов, и наш собственный опыт 2008—2009 годов».

Регулятор приводит расчеты, согласно которым в целом по банковской системе запас по капиталу, превышающему регуляторные требования, составляет 5,9 трлн рублей, а это может обеспечить дополнительное резервирование около 11% кредитов банковского сектора, пишет ura.ru.

Если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу оставит финансовую систему страны «очень прочной».

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