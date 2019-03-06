Глава ЦБ рассказала Путину, когда понизится инфляция

Рост цен, связанный с повышением НДС, в ЦБ считают «достаточно умеренным», заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, из-за разовых факторов уровень инфляции составил 5%.
В ЦБ предполагают, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%. Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года, заверила Владимира Путина глава ЦБ.
В связи со снижением роста цен в Центробанке ожидают и постепенную стабилизацию ставки по ипотеке. По словам Набиуллиной, ЦБ уже работает над введением ипотечных каникул, которые позволят сделать жилищное кредитование более привлекательным для населения.