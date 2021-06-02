Глава Центробанка разглядела будущее за цифровым рублем

Цифровые валюты станут будущим финансовых систем, в том числе для России, заявила в интервью CNBC глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Существует потребность в быстрых и дешевых платежных системах, и цифровые валюты центральных банков могут восполнить этот пробел. Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики», — сказала Набиуллина.

В этом году планируется создать прототип цифрового рубля. ЦБ будет его эмитентом, пишет bfm.ru.

Доступ к своему кошельку, где будут храниться деньги, клиенты получат через мобильное приложение банка.

Тестирование платформы цифрового рубля запланировано в течение 2022 года.