Глава Центробанка разглядела будущее за цифровым рублем

«Существует потребность в быстрых и дешевых платежных системах, и цифровые валюты центральных банков могут восполнить этот пробел. Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики», — сказала Набиуллина.
В этом году планируется создать прототип цифрового рубля. ЦБ будет его эмитентом, пишет bfm.ru.
Доступ к своему кошельку, где будут храниться деньги, клиенты получат через мобильное приложение банка.
Тестирование платформы цифрового рубля запланировано в течение 2022 года.