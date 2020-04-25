Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 апреля 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Глава Центробанка России отказалась печатать деньги для населения

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению в эпоху пандемии приведет к всплеску инфляции. Поэтому никакой выдачи денег каждому жителю страны не будет, пишет ТАСС.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
Олег Богданов

Набиуллина сравнила раздачу денег с теми процессами, что происходили в стране в 1990-е годы.

Эльвира Набиуллина,
глава ЦБ России:

Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить.

Вместо пустой траты денег Набиуллина предлагает осуществлять те социальные меры поддержки населения, которые уже установило государство. Это социальные выплаты нуждающимся категориям граждан.

Вместе с тем, в ЦБ РФ сделали прогноз экономических последствий кризиса и коронавируса на 2020 год. При худшем сценарии темпы роста экономики могут быть отрицательными — до минус 6%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость