Глава Центробанка России отказалась печатать деньги для населения

Набиуллина сравнила раздачу денег с теми процессами, что происходили в стране в 1990-е годы.
Эльвира Набиуллина,
глава ЦБ России:
Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить.
Вместо пустой траты денег Набиуллина предлагает осуществлять те социальные меры поддержки населения, которые уже установило государство. Это социальные выплаты нуждающимся категориям граждан.
Вместе с тем, в ЦБ РФ сделали прогноз экономических последствий кризиса и коронавируса на 2020 год. При худшем сценарии темпы роста экономики могут быть отрицательными — до минус 6%.