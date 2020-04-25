Глава Центробанка России отказалась печатать деньги для населения

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению в эпоху пандемии приведет к всплеску инфляции. Поэтому никакой выдачи денег каждому жителю страны не будет, пишет ТАСС.

Набиуллина сравнила раздачу денег с теми процессами, что происходили в стране в 1990-е годы.

Эльвира Набиуллина,

глава ЦБ России:

Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить.

Вместо пустой траты денег Набиуллина предлагает осуществлять те социальные меры поддержки населения, которые уже установило государство. Это социальные выплаты нуждающимся категориям граждан.

Вместе с тем, в ЦБ РФ сделали прогноз экономических последствий кризиса и коронавируса на 2020 год. При худшем сценарии темпы роста экономики могут быть отрицательными — до минус 6%.