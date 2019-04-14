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Экономика

Глава Центробанка России считает, что пик инфляции уже пройден

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден. Она отметила, что сказать это с полной уверенностью невозможно, так как недельная инфляция достаточно волатильная, цитирует ее слова газета «Коммерсант».

Овощи в Барнауле, цены на начало марта 2019 года.
Овощи в Барнауле, цены на начало марта 2019 года.
Altapress.ru.

«Хотя по годовой инфляции эффект базовый срабатывает так, что, скорее всего, проходим этот пик. Он оказался, к счастью, меньше, чем мы изначально ожидали. Мы пересмотрели прогноз по инфляции не так давно, но так как ситуация развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть», — сказала госпожа Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Напомним, в марте годовая инфляция составила 5,3% против 5,2% в феврале.

Как сообщал Центробанк, наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов.

Базовая годовая инфляция в марте в методологии Росстата осталась на уровне 4,4%.

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