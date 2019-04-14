Глава Центробанка России считает, что пик инфляции уже пройден

«Хотя по годовой инфляции эффект базовый срабатывает так, что, скорее всего, проходим этот пик. Он оказался, к счастью, меньше, чем мы изначально ожидали. Мы пересмотрели прогноз по инфляции не так давно, но так как ситуация развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть», — сказала госпожа Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.