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Экономика

Глава ВТБ: банки на «выходной неделе» будут работать

Банки будут работать на следующей неделе, которую Владимир Путин объявил выходной — заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

«Банки все равно будут работать, потому что они обеспечивают жизнедеятельность государства, платежи и так далее», — сказал Костин.

На следующую неделю будет разработан более подробный порядок внедрения нового механизма для поддержки населения в условиях обострившейся в связи с коронавирусом ситуации, пишет bfm.ru.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации из-за сложившейся ситуации с коронавирусом Covid-19. В своем выступлением он затронул две темы — профилактические и экономические меры в борьбе с коронавирусом, а также перенос дня всенародного голосования по поправкам в Конституцию страны.

Позднее глава государства подписал указ, в соответствии с которым все будние дни следующей недели — с 30 марта по 3 апреля — «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы.

Владимир Путин обратился к нации.
Владимир Путин обратился к нации.
kremlin.ru
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