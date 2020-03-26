Глава ВТБ: банки на «выходной неделе» будут работать

«Банки все равно будут работать, потому что они обеспечивают жизнедеятельность государства, платежи и так далее», — сказал Костин.
На следующую неделю будет разработан более подробный порядок внедрения нового механизма для поддержки населения в условиях обострившейся в связи с коронавирусом ситуации, пишет bfm.ru.
Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации из-за сложившейся ситуации с коронавирусом Covid-19. В своем выступлением он затронул две темы — профилактические и экономические меры в борьбе с коронавирусом, а также перенос дня всенародного голосования по поправкам в Конституцию страны.
Позднее глава государства подписал указ, в соответствии с которым все будние дни следующей недели — с 30 марта по 3 апреля — «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы.