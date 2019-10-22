Главный алтайский промышленник рассказал об угрожающем износе оборудования

Износ основного оборудования на алтайских промышленных предприятиях составляет 70%. Об этом рассказал Виктор Герман, председатель правления отраслевого союза. Такой показатель он назвал угрожающим.

По словам Виктора Германа, обновление основных фондов промышленных предприятий идёт медленно по двум причинам. Во-первых, заводам не хватает собственных средств. 30% предприятий отрасли имеют минимальную рентабельность, 20% - убыточны.

Во-вторых, сложно привлечь кредитные средства. Их доля в общем объёме инвестиционных вложений промышленников в 2018 году составила всего 9,1%.

Виктор Герман,

председатель правления Союза промышленников Алтайского края:

Лично у меня возникает вопрос, а зачем тогда вообще нужны эти банки. Пока они стоят в стороне.

Согласно национальному проекту развития промышленности, алтайские предприятия должны серьёзно нарастить производство.

К 2024 году объём выпущенной продукции в денежном выражении должен составить 562 млрд рублей. В 2018 году этот показатель был 367 млрд рублей.

По словам Виктора Германа, если ситуация с ходом модернизации не изменится, выполнить поставленную задачу будет сложно.