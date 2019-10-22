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Экономика

Главный алтайский промышленник рассказал об угрожающем износе оборудования

Износ основного оборудования на алтайских промышленных предприятиях составляет 70%. Об этом рассказал Виктор Герман, председатель правления отраслевого союза. Такой показатель он назвал угрожающим.

Работа. Промышленность.
Работа. Промышленность.
СС0

По словам Виктора Германа, обновление основных фондов промышленных предприятий идёт медленно по двум причинам. Во-первых, заводам не хватает собственных средств. 30% предприятий отрасли имеют минимальную рентабельность, 20% - убыточны.

Во-вторых, сложно привлечь кредитные средства. Их доля в общем объёме инвестиционных вложений промышленников в 2018 году составила всего 9,1%.

Виктор Герман,
председатель правления Союза промышленников Алтайского края:

Лично у меня возникает вопрос, а зачем тогда вообще нужны эти банки. Пока они стоят в стороне.

Согласно национальному проекту развития промышленности, алтайские предприятия должны серьёзно нарастить производство.

К 2024 году объём выпущенной продукции в денежном выражении должен составить 562 млрд рублей. В 2018 году этот показатель был 367 млрд рублей.

По словам Виктора Германа, если ситуация с ходом модернизации не изменится, выполнить поставленную задачу будет сложно.

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